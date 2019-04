Regresa a la pantalla, pero no a la TV: Nicole "Luli" Moreno confesó que prepara nuevo programa

Nicole Moreno, también conocida como “Luli”, superó los difíciles problemas que enfrentó a principio de año, principalmente por la situación en la que se vio involucrado su hijo de 16 años.

Otro negativo hito que la marcó fue su salida del programa “Estilo Chic”, luego de protagonizar problemas con la producción del canal.

No obstante, Luli no se detiene y tuvo una entrevista con el programa “Intrusos” de La Red, donde habló de una reinvención y de su futuro en las comunicaciones.

“Tengo muchos proyectos en mente. Me gusta reinventarme. ¿Para qué me voy a salir de esto? Si me gustan las comunicaciones, me apasionan. Claramente hay que ir por un camino limpio para que se hable de tu trabajo y no de otras cosas”, comenzó explicando.

Parte de su reinvención al parecer tendría que ver con las nuevas tecnologías, pues Luli junto a su estilista Javier Cruz están preparando un nuevo programa que sería lanzado a través de YouTube.

“Es un proyecto que tenemos con Javier hace tiempo. Nos ha costado un poco, pero la verdad estamos muy emocionados y motivados en hacer cambios de vida para que la gente se sienta feliz. ‘Brillando como nunca’ se viene potente, con grandes sorpresas“, reveló Nicole Moreno.

Aquí puedes ver una fotografía que publicó en donde anunció el nombre y aparece junto a su próximo compañero en este proyecto: