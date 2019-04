Pato Frez se alcanzó a reconciliar de Gustavo Cariaga antes de su partida

“Lo recuerdo siempre incentivando y siempre tirando para arriba” dijo Patricio Frez en contacto telefónico con el matinal Muy Buenos Días al consultársele cómo recuerda a Gustavo Cariaga, el mítico productor de TVN que murió tras permanecer varios días en la UCI de una clínica en Reñaca.

“Se agolpan muchos recuerdos, fueron veinte años junto a él”, recordó que era tanta la confianza -entre ambos- que muchas veces “nos pasábamos cuentas al aire junto a Mauricio Correa y a Felipe Camiroaga”.

Emocionado Frez aseguró que “hoy está Gustavo Cariaga, el tata Díaz, la “Silvita” y Ricarte Soto, en el cielo armando un matinal”.

“Yo creo que Gustavo era un tipo que quiso ver bien a las personas, incentivaba a reconciliarse y perdonarse”, y recordó un episodio que los llevó a distanciarse, cuando el productor debió sacarlo del matinal.

“El 2005, él me echó de TVN, porque era productor general, no me echó sino que me bajó el sueldo y me dice: vas a tener que irte, que sé yo, y yo renuncié”, rememora.

“Y me acuerdo que en el diario salió: Pato Frez le dice “Mucho Gusto al Buenos Días a Todos” y se movieron algunos hilos por ahí y al final me quedé”, luego de esto recordó que se fue a Buenos Aires y a la vuelta estuvieron muy distanciados.

Pero al tiempo conversaron la situación y ambos se pidieron perdón. Uno por despedir al otro y el otro por molestarse de la situación, ya que según Frez “él (Cariaga) estaba cumpliendo con su deber, porque había que bajar los sueldos”.

Encuentro que se selló con un abrazo y una conversación mirándose a los ojos, aseguró el actuar locutor radial.