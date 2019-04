"Algún día te voy a hacer una canción así": Denise Rosenthal declara su amor desde EE.UU.

La cantante y actriz chilena Denise Rosenthal se encuentra hace una semana en Los Ángeles, Estados Unidos, grabando lo que será su nuevo disco.

Así lo anunció hace unos días, lo que fue informado por Radio Agricultura. Ahora, lejos de su familia, amigos y sobre todo su pareja, el vocalista del grupo Moral Distraída, Camilo Zicavo, declaró su amor a través de sus historias de Instagram.

“I love you tanto amor y algún día te voy a hacer una canción así. Aunque en una canción es difícil explicar todo el amor y admiración que siento por ti, te extraño, gracias por acompañarme y contener de manera tan hermosa mi humanidad, I love you”, escribió la ex chica Amango.

Antes de irse a Los Ángeles ya había publicado un texto en agradecimiento a Camilo:

“El aeropuerto siempre me trae algo de melancolía, de emoción… Sobre todo hoy, que estoy camino a Los Ángeles a producir mis nuevas canciones!! 🥺❤️ Salir de la cotidianidad para viajar y prepararme para comenzar un nuevo proceso me hace concientizar, reflexionar y percibir cosas que en el día a día, no tomo tanto en cuenta. Estoy aquí intentando escribir, con muchas emociones mezcladas, tratando de descifrar mis sentimientos. Entre un lagrimeo, una risa, un calorcito en el pecho y ojos brillosos, siento una felicidad y gratitud inigualable. Se que muchas veces por mi propia autoexigencia y por mi poca capacidad de conformismo, no dimensiono lo afortunada y lo hermoso que han sido estos años de trabajo, de esfuerzo; en un descubrir, buscar, equivocarme, frustrarme, levantarme, seguir soñando poder forjar intensamente mi propio camino e identidad musical. Hoy, se cierra un ciclo, y comienza otro, y me siento emocionada con lo que viene!! Me llevo mis canciones, mi trabajo, mis ideas, mis sueños en la maletita para trabajar en un lugar que siempre quise y soñé en trabajar 💞 Y muero porque escuchen mi nuevo material!!!! La foto uds pensarán no tiene mucho que ver en todo este texto y claro, pero… Además de que es muy bonita, cuan importante es tener y sentir un lugar que entregue lo esencial, una conexión con la realidad, sentir apoyo y contención, amor. El Cami es un compañero tan hermoso, alimenta de una manera muy bella mi fortaleza y mi espíritu. 💞. Gracias a tod@s!! Por su apoyo, por sus mensajes, por la compañía en este largo camino!!! A mi familia a mis amiguitos, a mis compañeras de trabajo!!! Vamos por más!!! 🤩🙊🥺 Gracias a @umusicchile por esta experiencia tan genial!!! Estaré agradecida hasta el fin de los tiempos!!!”.

En su última publicación en tanto escribió cómo le está yendo en el hemisferio norte: “Holi!!!! Qué tal? Ya llegué, todo cool, todo bien jiji 💞🤩 Mañana parte mi primer día en el estudio y estoy muy emocionada de aquello!!!! Solo quiero que escuchen esto que se viene: 🙊🙊🙊🙊 -> Increíble!! Cómo están ustedes!???”