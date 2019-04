¡Fiel al ring! Monty revela su fanatismo por la lucha libre

El año pasado se quedó con las ganas de ir a uno de los eventos más importantes de la WWE.

Monty se hizo conocida por ser una de las mujeres más destacadas de “Mekano”, programa que le sirvió como trampolín para conducir distintos espacios en la televisión.

Sin embargo, lo que muchos no sabían es que la ex panelista de “Muy Buenos Días” es una fiel fanática de la lucha libre, el cual comenzó gracias a su pololo.

“Encontré fascinante esta disciplina, sobre porque es una perfecta mixtura entre deporte, música, teatro, vestuario y atletas de primer nivel. Esto es lo que más me gusta”, explicó Monty en Las Últimas Noticias.

Pero eso no es todo, ya que la ex “Mekano” tenía todo listo para viajar a New Jersey para asistir a “Wrestlemania”, el evento más importante de la WWE, pero finalmente no pudo ir por temas laborales.