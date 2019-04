Histórico actor de Marrón Glacé será denunciado por abandonar a su hijo autista

El actor Felipe Armas, será denunciado por la Corporación Deportes Down debido supuesto abandono de su hijo con autismo, quien actualmente tiene 20 años.

De acuerdo a la información de La Cuarta, el intérprete recordado por su rol en la teleserie “Marrón Glacé” tendría este incumplimiento desde hace un par de años. Sin embargo, Armas señaló que “trato de no dar ningún tipo de entrevistas sobre estas cosas. Prefiero que se resuelvan en tribunales”, expresó.

En tanto, la madre del joven autista reveló que el actor acumula una deuda de 2 millones de pesos por concepto de pensión alimenticia. Y a pesar de que en un principio se hizo cargo, actualmente ya no mantendría un contacto con él.

“Nunca hubo una propuesta de solución por su parte. De hecho dijo que él no tenía los 2 millones de pesos para pagar. No paga ni el mínimo. Es algo que pasa con muchos padres, optan por lo sano que es no pagar la pensión y usar el dinero para otras deudas”, indicó Renato Gálvez, abogado de la ex pareja de Armas al programa “Intrusos” de La Red.

“En el caso de que el alimentario tenga una incapacidad mental o física, que le impida subsistir por sus propios medios, se entiende que esa pensión de alimentos es de por vida”, finalizó el profesional.