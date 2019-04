Katty Kowaleczko recordó el día que intentó suicidarse tras ser víctima de violencia

Este viernes se emitió un nuevo capítulo del programa de Julián Elfenbein, Podemos hablar y en él, estuvieron Pablo Zalaquett, Claudio Borghi, Karen Doggenweiler, el ‘Rumpy’, Katty Kowaleczko y Pamela Díaz, quienes contaron algunos de sus secretos más íntimos.

En una ronda inicial de preguntas, Julián Elfenbein consultó quién había sufrido violencia intrafamiliar, Katty dio un paso adelante para contar su caso, que si bien es conocido, no se sabía de algunos detalles que relató en el programa de CHV.

“Por suerte estuvimos sólo 6 meses casados, y me tuve que rehabilitar también de la violencia. El problema es que fue un secreto, y cuando las cosas no se conversan, no existen. Cuando uno está golpeada y vive en ese círculo, explota en un hoyo negro y no ves salida. Lo único que sientes es que tarde o temprano te van a matar o te vas a matar”, recordó Katty, ante la sorpresa de sus compañeros.

También en su fuerte relato, contó que al estar casada se fue a vivir al norte con su pareja, y en ese lugar no tenía amigos, ni familia, por lo que no tenía a quién pedirle ayuda.

“A mí me encerraban bajo llave, porque esa era una persona con esquizofrenia (…) en ese tiempo tenía poca información entonces decía ‘lo va a superar’”, lanzó la actriz. Posteriormente, Julián le preguntó si alguna vez pensó en quitarse la vida.

Tras esta pregunta, Katty de inmediato respondió que sí: “Una vez le dije a él, ‘¿sabes qué? No quiero seguir viviendo’, yo estaba con una depresión muy grande. Después de unos golpes, salió y volvió con dos frascos de Valium, que es como un tranquilizante. Él se fue, y yo me los tomé”.

Luego de relatar esto, Kowaleczko explicó que gracias a sus vecinos, que habían escuchado la pelea, pudieron entrar a la casa, para salvarle la vida. Al final, la actriz reconoció que no fue fácil salir adelante: “Son grandes manipuladores, y yo llegué a pensar que me lo merecía. Porque te insegurizan tanto, que piensas que tienes la culpa. Hoy hay información maravillosa para los cabros”, cerró.