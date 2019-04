Pamela Díaz fue víctima de su propia "pipol": contó el día en que le robaron la billetera

Pablo Zalaquett, Claudio Borghi, Karen Doggenweiler, el ‘Rumpy’, Katty Kowaleczko y Pamela Díaz fueron los protagonistas del segundo capítulo de “Podemos Hablar”, programa de conversación de Chilevisión.

En una de las partes del espacio, Julián Elfenbein preguntó quién de los invitados había sido víctima de un asalto.

Momento que aprovechó Pamela Díaz para contar una insólita experiencia que vivió.

“Me robaron la billetera antes de la Pascua, en el Alto Las Condes y yo me saco un montón de fotos en un café. Y del tercer piso va una señora y me dice ‘le robaron’. Y yo, ‘¿cómo si no soy tan idiota?’, pero no veía mi billetera. A los dos minutos llegan guardias, carabineros, y todo eso en el mall”, relató la “Fiera”.

En la oportunidad, Pamela había descuidado su cartera, momento que aprovechó una mujer para robarle la billetera. Con el paso del tiempo Carabineros logró detener a la ladrona.

Tras ello, la animadora contó que debió acudir a tribunales para iniciar el juicio contra la mujer. Instancia, donde le tocó vivir una insólita experiencia, ya que la ladrona era una fiel admiradora de la “Fiera”: “Oye si hubiese sabido que eras tú, no te robaba, yo soy parte de tu people”,le dijo la mujer según recordó Pamela.

En medio del proceso, la animadora recuperó su billetera, sus documentos y además el doble del dinero sustraído (le habían robado 200 mil pesos).

“Al final me pasó 400 mil pesos, y yo dije ‘oye, qué generosa’, y ahí quedó todo”, aseguró Pamela Díaz.