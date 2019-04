La íntima confesión de Pamela Díaz que dejó a todos atónitos

El viernes durante el programa “Podemos Hablar” de CHV los invitados tuvieron que responder la pregunta si podrían vivir sin tener relaciones sexuales y destacó la postura de Pamela Díaz.

“Yo sí podría (vivir sin sexo)”, comenzó diciendo “La Fiera”. “¿Hay alguna posibilidad de pacto? Porque sin sexo, ¿de qué tipo? Me pone nervioso”, agregó Claudio Borghi.

“Depende. Penetración, pene, vagina, relación sexual”, le respondió Díaz.

“En realidad es eso”, comentó Julián Elfenbein.

“¿Para qué te haces el leso? Eres argentino”, apuntó Díaz a Borghi.

“No, porque hay otras formas también de compensar lugares. No solamente tiene que ser penetración. Es la mejor…”, enfatizó el ex entrenador de Colo Colo.

Ambos siguieron en un diálogo que miraban atentamente los otros invitados.

Díaz: “Pregunta. ¿Cuánto es lo máximo en que no has tenido sexo?”

Borghi: “¿Con ayuda o sin ayuda?”

Díaz:“Con tu mano o lo que sea. Contigo mismo, lo que sea”.

Borghi: “Dos días”.

Díaz:“¡¿Dos días?!”.

Borghi:“Por eso te estoy diciendo. Con ayuda o no…”.

Díaz:“No te creo”.

Borghi: “Sexo, penetración a una mujer, mucho tiempo más”.

Elfenbein:“¿Y usted?”.

Díaz:“Tengo 38 años. Pero sí podría vivir sin relaciones sexuales”.

Elfenbein:“¿Qué significa eso? Pero…”.

Díaz:“Yo podría porque siento… A ver, he pasado épocas en que he estado soltera dos años y no necesito relaciones sexuales. Necesito trabajar, pasarlo bien, irme de carrete con mis amigas, disfrutar. Nunca me he ido de viaje con mis amigas, que es una cosa que tengo pendiente. Pero no tengo un tema tan necesario. Es un tema…”.

Elfenbein:“Puedes estar seis meses, un año sin tener relaciones sexuales.

Díaz: “Y he estado seis, siete meses, y no me acuerdo. Pero no necesito un tema sexual, un tema carnal”.

Elfenbein:“No te pasa como que andas media…”.

Díaz: “No. No me pasa el tema. Cuando tengo relaciones sexuales, cuando tú tienes pareja, activamente, puedes estar todo el tiempo. Y entre más tenga relaciones sexuales, puede ser mucho más entretenido.

“Pero puedo vivir seis meses sin tener sexo y enfocarme en mi pega. Y si obviamente no tengo pareja, no necesito un gallo para pasarlo bien. Hoy día podemos pasarlo bien solamente. No necesito de alguien para depender sexualmente. Hoy día no creo”, finalizó “La Fiera”.