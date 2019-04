Carrete de los 34 años de Pangal Andrade fue en la naturaleza: estuvo Mayte Rodríguez

La semana pasada, Pangal Andrade, cumplió 34 años y lo celebró con varios de sus cercanos. Sin embargo, en la fiesta llamó atención la presencia de Mayte Rodríguez.

Recordemos que el año pasado, el ex chico reality había sido vinculado con la actriz, oportunidad donde incluso tuvo que salir a aclarar que no tenía nada que ver con la ruptura de Mayte con Alexis Sánchez. “No quiero que todo Chile me odie”, aseguró en ese entonces, agregando que sólo era otro romance que buscaban “colgarle”.

La celebración de Pangal Andrade la realizó en su casa en el Cajón del Maipo, en un ambiente de naturaleza y aire libre. A través de sus historias de Instagram, Mayte Rodríguez, agradeció la invitación de Pangal, según informó el programa “Intrusos” de La Red.

