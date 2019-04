Ji-Hu reapareció en sus redes sociales y se despidió de "Resistiré"

Destacó que conoció gente maravillosa.

Finalmente, luego de muchas semanas de especulación, se cumplió que el segundo personaje en dejar el reality show, “Resistiré”, era Ji-Hu.

El mexicano decidió retirarse del encierro luego de haber sufrido una descompensación, y una vez afuera del programa, usó sus redes sociales para despedirse.

Aquí estoy destruido, solo, devastado pero de pie como Jenni Rivera. Gracias por esta experiencia en la que aprendí que no me gusta ser pobre. La verdad es que no me arrepiento de nada, me llevo algo mas valioso que el medio millón, que es el haber conocido a gente maravillosa, desde producción hasta mis compañeros (a los que les tengo un cariño tan grande, podría escribirle a los 24 de ellos, uno por uno, pero esto seria muy largo).

Luego Ji-Hu agradeció el cariño de la gente y adelantó que se vienen nuevos proyectos para él. “Este solo es el inicio de nuestra historia, promesa de amixes”.

“No me volví loco, no me golpee la cabeza y la única voz que escucho dentro de mi cabeza es esa que dice ‘its Britney bitch"”, sentenció.