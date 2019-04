Junior Playboy 2022: Lanza su candidatura para ser diputado y asegura ser la esperanza del pueblo

Hacen algún tiempo que Junior Playboy viene manifestando sus intenciones de incursionar a la política. Con el paso de lo meses, el ex chico reality reafirma su posición y muestra nuevas gráficas y esloganes para conquistar al electorado.

Una de sus últimas publicaciones en Instagram muestra su avance. “Si los otros no hacen nada, yo te sorprenderé”, es la frase con la que pretende identificarse frente a la ciudadanía.

“Chile para mí es un país a quien debo seguir aportando ideas para mejorarlo aún más, que se vengan esas mejoras reales. Que esos abuelitos ya maquillados para partir, que se vayan tranquilos, que sus nietos y seres queridos están en un Chile seguro, que sin duda va creciendo y no decayendo, y menciono este escrito para el que piensa que no debo ser diputado. Allá él, que yo estoy seguro y no dudaré ni por un segundo. Soy la esperanza, así como existe el bien existe el mal. Solo se decir que soy creyente. Y decirles que yo aún no me contamino. Sigo virgen, de cierto modo”, publicó junto a la foto.

