Kathy Salosny hace sentida reflexión en su cumpleaños número 55

También está cerca de llegar a los 500 mil seguidores en Instagram.

Katherine Salosny es una de las animadoras más reconocidas de la televisión, ya que ha trabajado en diversos programas de distintos canales.

Este lunes es un día especial para la conductora de “No Culpes a la Noche”, ya que cumple 55 años, por lo que hizo una sentida reflexión en sus redes sociales.

“Esta ha sido una carrera larga de mucho esfuerzo siendo la mujer que soy y que todos conocen. Soy feliz porque no me doblego ante la injusticia. Soy feliz porque sigo vigente en un medio machista aún… Soy feliz porque tengo grandes amigos que me protegen”, destacó Kathy.

Luego agregó que debido a su trayectoria se siente feliz, respetada y querida. “Gracias por el cariño por tantos años. Espero que mis canas aparezcan y no les molesten”.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: