Kathy Salosny y la llegada de Cristián Sánchez: "No me tiene para nada preocupada"

La animadora no siente que pueda perder su puesto.

Kathy Salosny tendrá a un nuevo compañero en “No Culpes a la Noche”, se trata de Cristián Sánchez, quien llegará a para hacer dupla en la conducción del programa.

En conversación con La Cuarta, la ex Mega habló sobre la llegada de Sánchez, destacando que no está preocupada con que le pueda quitar el puesto.

“Él no es de ese tipo de personas, no es parte suya llegar a hacer algo como eso, así que no me tiene para nada preocupada”, comentó.

Luego valoró la estrategia, ya que el esposo de Diana Bolocco “viene a sumar, y todo lo que suma sirve. Él tiene una forma de ser muy lúdica y además es un tipo divertido, por lo mismo la gente lo quiere tanto”.