Katty Kowaleczko entregó dura confesión en "Podemos Hablar": fue víctima de violencia intrafamiliar

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, el nuevo programa de Chilevisión que somete a 6 invitados a íntimas preguntas. El episodio de este viernes contó con la presencia de Pablo Zalaquett, Claudio Borgui, Karen Doggenweiler, el ‘Rumpy’, Pamela Díaz y Katty Kowaleczko.

Fue esta última quien llamó la atención tras realizar una honesta y dolorosa confesión, donde narró cómo había sido víctima de violencia intrafamiliar.

La actriz reveló que habría estado casada 6 meses con el agresor y que debió rehabilitarse tras los episodios que vivió.

“El problema es que fue un secreto, y cuando las cosas no se conversan, no existen. Cuando uno está golpeada y vive en ese círculo, explota en un hoyo negro y no ves salida. Lo único que sientes es que tarde o temprano te van a matar o te vas a matar“, fue parte de su confesión.

La intérprete además detalló que esta persona sufría de esquizofrenia y la encerraba bajo llave, acto que Kowaleczko justificaba en base a su poco manejo sobre el tema, pensando en que “eventualmente lo superaría”.

Uno de los más difíciles momentos que vivió fue cuando la actriz había pensado en quitarse la vida: “Una vez le dije a él, ‘¿sabes qué? No quiero seguir viviendo‘, yo estaba con una depresión muy grande. Después de unos golpes, salió y volvió con dos frascos de Valium, que es como un tranquilizante. Él se fue, y yo me los tomé“, puntualizó.

En el momento agradeció la ayuda que recibió por parte de sus vecinos, quienes la ayudaron a tomar acciones y escapar luego de las muchas peleas que sufrió.

“Los hombres que maltratan a sus parejas son grandes manipuladores, y yo llegué a pensar que me lo merecía. Porque te insegurizan tanto, que piensas que tienes la culpa. Hoy hay información maravillosa para los cabros”, finalizó reflexionando sobre lo que vivió.