Lo volvió a hacer: Antonella Ríos compartió fotografía donde comparó su cambio físico en un año

View this post on Instagram

No me sentía cómoda ,ni ágil , menos activa … Estaba todos los días con sueño y hacer ejercicio no era una opción.En la alimentación era todo lo mismo y mucha masa, azúcar , bebidas y goloseo intenso … Un día me quedé pensando si estaba cómoda y si me hacía feliz estar en este estado de sedentarismo … me puse un objetivo y de a poco fui pasándolos, en constancia , resistencia , paciencia , enfoque , convicción todo eso ordenado y consciente más una meta (sea la que sea) partiendo de las ganas de atravesar el cambio y cuidarte por dentro también #fundamental No es una dieta , es el estudio y criterio de lo saludable y lo que no lo es … te invito a contarnos tu historia por @gowoman.cl contacto@gostation.cl Buscar el orden #elmétodo #tumetodo