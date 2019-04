Paloma Mami revela de qué trata su hit "No te enamores de mí": "Nunca he tenido novio"

Con apenas tres canciones, Paloma Mami se ha convertido en un éxito en la industria de la música. Uno de esos singles es “No te enamores”.

¿A quién está dedicada la canción? En conversación con T13, la cantante reveló cuál fue su verdadera inspiración para componer el hit.

“Nunca he tenido novio. Nunca he estado en algo serio, oficial. Entonces, nunca he estado en esa posición para decirles ‘no te enamores de mí”, dijo.

Agregó que “pasa cuando estoy hablando con un hombre y después me doy cuenta que se enamoran al tiro. Entonces estoy como ‘dios mío’, no se puede hacer nada. No. No se enamoren de mí, chiquillos”.