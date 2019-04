Perla Ilich reveló el hábito que adquirió tras la muerte de "Cangri": "Quiero sacar algo positivo"

Fue a fines de febrero que el cuerpo de Sebastián “Cangri” Leiva fue encontrado sin vida en la frontera boliviana. A un mes de este hecho, los más cercanos del “Cangri” aún lamentan su pérdida.

Una de estas personas es Perla Ilich, quien asistió al matinal de CHV “Viva la Pipol” junto a su marido Nino y su hija “Michi”.

Uno de los temas que no pudieron evitar es hablar del Cangri, a lo que la exchica reality afirmó: “Yo lo vi por Facebook, pero no lo creí. Llamé a la mamá de ‘Cangri’ y me lo confirmó, ahí me dijo que lo habían encontrado fallecido (…) fue complicado porque fue justo cuando me enteré que estaba embarazada y al día siguiente supe esto”.

También reflexionó sobre su deceso, afirmando que su error fue confiar en mucha gente: “Él era tal cual como se vio en la tele, era amigo de los amigos. Ese fue su gran error, confiaba mucho en la gente. Tú le pedías cualquier cosa, y lo habías conocido hace cinco día, ‘préstame plata’, y él nunca supo decir no. Se topó con la gente equivocada“.

Perla aseguró que era una persona muy humana y entregada, a lo que su esposo sumó que Ilich había llorado mucho debido a la muerte de Sebastián Leiva.

Debido a esta, la exreality confesó que comenzó una rutina que la ha ayudado a sobrellevar el fallecimiento de “Cangri”.

“Yo esto haciendo un ejercicio que de repente lo hago en las noches. Yo antes nunca veía la serie que hice por Internet (Perla, tan real como tú), nunca la vi antes que él se fuera”, partió comentando.

Luego reveló que comenzó a ver con un fin: “Ahora aprendí a verla casi todos los días, porque siento que al verla puedo acordarme de cosas (…) no quiero cerrarme a lo que pasó, quiero aprender a sobrellevarlo y sacar algo positivo, para que estemos más atentos a nuestros hijos”, sentenció.