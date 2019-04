"Yo me hago el fuerte y todo, pero me hacen falta": La dura situación familiar de Joaquín Méndez

Este lunes María José Quintanilla sorprendió a los televidentes y a los panelistas del matinal Mucho Gusto al realizar un experimento de autoestima con un grupo de mujeres, quienes revelaron sensibles historias de sus vidas.

En medio de esto, Paty Maldonado habló de lo importante que es valorar los afectos y cariños de madres y padres, lo que tocó especialmente a Joaquín Méndez, a quien se le vio profundamente emocionado.

“Tengo unas ganas de mandarle un saludo a mi mamá, es una locura. ¡Oh, boludo! ¡Que terrible! A ver, cómo explicar esto… Yo le recriminaba a veces. Mi mamá me decía ‘me voy a la peluquería’, y uno se ponía mal. Llegaba mi viejo y decíamos ‘¡está en la peluquería!’, contó.

“¡¿Pero qué carajo estaba diciendo?! ¿Cómo no me detuve para decir ‘pará flaco, es su momento’? Mi vieja agarraba la casa y la dejaba patas para arriba porque te la limpiaba toda. Estaba en la casa, laburaba, tenía su propio trabajo”, siguió.

“Esto es una película que uno va pasando cada uno con su propia vida, cada uno hace sus propias reflexiones. Y seguir los consejos que estamos viendo, que es tan lindo eso que pasa y que a veces no nos damos cuenta”, señaló.

“Estos momentos te hacen replantear. Yo quería decirle a mi mamá que le mando un beso, que te quiero mucho, que te extraño. Yo igual me hago el fuerte y todo, pero me hacen falta…”, afirmó soltando unas lágrimas.

Ante esto José Miguel Viñuela le preguntó: “¿Los echas mucho de menos?”

Méndez: “Sí. También decir eso que uno tiene que también pedirle perdón, por todo el esfuerzo que hizo por todos nosotros… Te pido perdón, vieja. Hay que saber agradecer cuando estamos en presencia de una grande como vos.

“Que lindo eso que hiciste, Coté. De verdad te abre la cabeza, porque uno no se da cuenta de todo lo que hacen por uno, y uno pasa y dice ‘me hace hacer tareas, me hace hacer esto, me hace hacer aquello’. Y no te diste cuenta en realidad de todo lo que sacrificó ella misma, y lo está haciendo por ti”.

