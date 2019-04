Kanela es demandado por supuesta paternidad y se lo toma como una "bendición"

El músico está tranquilo y asegura que afrontará todo lo que venga.

Kanela, la voz del grupo tropical “Noche de Brujas” está pasando por un delicado proceso, ya que fue notificado por una demanda de paternidad.

Por esa razón, Héctor Muñoz (su nombre real) habló con La Cuarta sobre todo lo que se podría venir, asegurando que afrontará todo como se debe.

“Pudieron pasarme cosas realmente graves: me sentiría muy triste, por ejemplo, si me hubiesen dicho ‘Kanela, mataste a alguien’, ‘robaste’, ‘estafaste’… o que alguien llamara a mi mamá o a mi mujer y les dijera ‘Héctor está muerto’. Todo eso pudo pasar, quién sabe… Pero me están diciendo que probablemente seré padre, y eso para mí siempre será un gran regalo, una bendición”, destacó.

Otro de los putos comentados por Kanela fue la reacción que tuvo su familia, donde ellos le dijeron que tenía que dar la cara.

“Si soy el papá, lo voy a asumir desde el primer momento en que eso se confirme, y lo haré de corazón”, agregó.