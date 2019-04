Jhendelyn Núñez reveló su trastorno obsesivo compulsivo: lo hizo con un video en las redes

View this post on Instagram

Cuántas elviras por acá❓🌪💃 – Cuando era chica le prohibía a mi mamá hacer el aseo en mi pieza (sentía que no era lo mismo 😅). Me gustaba limpiar a mi… me acostaba y dejaba o dejo 😂 los almohadones, los zapatos, los peluches🙄, la ropa sacada, muy ordenados frente a la cama. Hasta el día de hoy doblo los calcetines, los calchunchos, todo eso pequeño que muchos tiran, yo lo doblo !!! Me cuesta salir de la casa sin hacer la cama, ver la loza lavada y el piso limpio 😂💃 (me voy intranquila, si no lo hago) Con el tiempo cedí un poco, (un poco no más) el tener a pascual con todos peluches por ahí 😏 o acostumbrarme a limpiar su pipi o su popo en la terraza 🤢🤷🏻‍♀️ Con esto remato y me retiro lentamente 😂 los 3 primeros años que celebré mi cumpleaños en el dpto, inventaba que el conserje estaba reclamando o simplemente apagaba la música y empezaba a ordenar 5am 🙄 (piense que saco todo, comedor, living, alfombras, TODO 🎉🤦🏻‍♀️ !!!) mi mamá me miraba y me decía estás loca y seguía comiendo torta, o se iba a dormir 😂 Si, ya lo sé, tengo un toc !!! 🚽 🧹 🧼 🧽