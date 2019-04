La impactante confesión de Francisca García-Huidobro: “A mí me hicieron magia negra”

Una de las mujeres más queridas de la televisión chilena es la actriz Francisca García-Huidobro, quien durante la noche de ayer, martes, tuvo una impactante confesión mientras conversaba en el programa “Sigamos de Largo” de Canal 13 de las artes oscuras de la magia.

La ex rostro de Chilevisión aseguró que a ella y a un amigo les hicieron magia negra y que la pasaron muy mal. “Yo no me di cuenta, fue un amigo que lo hizo porque nos pasó a los dos juntos, como yo no pescaba mucho, él fue a donde una persona y le dijo: ‘tú estás tomado y esa chica también”, agregando rotundamente que “nosotros sabemos quién lo hizo”.

Sobre cómo salieron de esta situación, García-Huidobro señaló que “hubo un trabajo bastante largo que yo no viví por suerte. Mi mejor amigo hizo todo y a esa persona le pasaron cosas terribles, peores de las que nosotros habíamos vivido”.

Según lo comentado por el programa Intrusos, la persona que le hizo brujería fue el actor Guido Vecchiola.