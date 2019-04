“¡¿Pero cómo cresta?! ¿Están esperando que mate a alguien?”: El enojo de María Luisa Godoy tras abusador de mujeres que continúa en libertad

María Luisa Godoy llevaría dos días afectada tras las declaraciones de 3 jóvenes que acusan a un hombre llamado Andrés Vega, quien las habría golpeado, secuestrado y amenazado de muerte.

Una de las víctimas de este hombre habría conseguido llevarlos a tribunales, pero este, además de destrozar su auto, permanecería en libertad sin ningún tipo de restricciones.

En el matinal de TVN se mostró imágenes de Vega en tribunales, donde constantemente intentó ocultarse de las cámaras.

En “Muy Buenos Días” contaron con la presencia de dos de las víctimas: Alejandra y Angélica. Esta última sería una residente venezolana que terminó en el hospital por las agresiones que sufrió.

“Era su cumpleaños y fuimos a celebrar, pero empezó su enojo solamente porque publiqué en el estado del WhatsApp una fotografía de la bebida que me sirvieron ese día. Resulta que él se enojó conmigo porque me dice ‘¿cómo es posible que publiques esa foto y no me publiques a mí?, ¿por qué no haces público que yo estoy contigo?’. Ahí empezó a ponerse agresivo”, recordó.

La joven comenzó a relatar el duro episodio que vivió: “Me quitó el teléfono y empezó a golpearlo. Yo le digo ‘no te pongas así, yo la quito’, y pongo una de los dos, tratando de calmarlo. Pero no. Desde que salimos del local hasta que llegamos a su casa fue golpe, golpe, golpe. Me ahorcó, me lanzó todo lo que conseguía“.

Luego narró cómo terminó con una herida abierta en la pierna, tras que este sujeto le lanzara las gavetas de un velador, además de pesas.

Fue en este momento donde María Luisa Godoy se refirió a la rabia y desesperación que estarían sintiendo tras estos inhumanos actos, donde cuestionó la labor de la Fiscalía.

“Yo creo que todos en el panel estamos sintiendo mucha rabia, mucha desesperación. Tanto por tu historia (Angélica), como por la de Alejandra, por lo que uno se pregunta… Perdónenme, yo nunca me salgo de madre, ¡¿pero cómo cresta?!, ¡¿qué le pasa a la Fiscalía?! Que llega Alejandra con una historia y lo dejan en libertad, a alguien que, por lo que tú nos cuentas, tiene orden de arresto. ¿Están esperando que mate a alguien? Eso es inentendible”, detalló.

“Aquí tenemos a dos mujeres víctimas de un mismo hombre, que siguieron todos los procedimientos, que hicieron todo lo que tenían que hacer, que este hombre que está ahí, cobardemente, que lo estamos viendo en imágenes, desencajado. La Fiscalía lo deja en libertad. Realmente yo no lo puedo creer”, sentenció emocionada Godoy.

Aquí puedes ver el fragmento completo.