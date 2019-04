"Nadie quiere terminar viviendo en un país que no tenga prensa escrita": Kel Calderón arremete contra cierre de Televisa

La hija de Raquel Argandoña publicó la foto que sería la portada de la próxima Harper’s Bazaar, lo que nunca fue.

Hace más de un mes se dio a conocer que la editorial Televisa cerraría en Chile, dejando en el recuerdo revistas como National Geographic o Harper’s Bazaar.

En esa misma publicación iba a aparecer Raquel Calderón en la siguiente portada. Sin embargo, eso nunca sucedió, lo que la misma Kel dio a conocer este jueves a través de su cuenta de Instagram con un fuerte mensaje contra el cierre de la editorial.

“Esta foto increíble de mi @patricioroldan era parte del reportaje sobre los 10 años de @paulomendezatelier que iba a salir en lo que habría sido la última portada de @harpersbazaarcl antes de que la editorial Televisa cerrara sus puertas en Chile 🔥”, comenzó diciendo.

“Después de tantos años trabajando de la mano junto a Televisa, fue muy doloroso ver cómo esta cerro sus puertas tan inesperadamente y sobretodo dejando tantos temas pendientes con sus trabajadores (muchos de ellos amigos que quiero mucho) … que triste que no hayan podido terminar las cosas de una manera más limpia con la gente que estaba entre sus filas”, les reprochó.

“A pesar de todo eso, ya que ha pasado una cantidad de tiempo respetuosa, quería mandarle un abrazo apretado a todas las personas que me dieron la oportunidad de trabajar junto a ellos en lo que en su momento fue una gran editorial, lo que es lógico, ya que las marcas se construyen por las personas que están detrás del nombre, y ustedes si son tremendos profesionales ❣️”, escribió la hija de Raquel Argandoña para luego dar un golpe.

“A pesar de que me muevo constantemente en el mundo digital, no dejo de asustarme al ver como los medios escritos van desapareciendo en Chile… Ojalá encontremos la forma de poder coexistir, porque nadie quiere terminar viviendo en un país que no tenga prensa escrita”, comentó.

Sus palabras recibieron apoyo inmediato de sus seguidores y bastantes comentarios, recibiendo más de 13 mil “me gustas”.