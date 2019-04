Exconductores de noticias del CDF ahora son pareja: "Me lo encontré justo después de su desvinculación"

Ninguno de los dos trabaja ahora en el Canal del Fútbol (CDF), pero durante 2015 y 2016, Karla Quiroga y Andrés Solís presentaban juntos las noticias de la estación. Sin tener más que complicidad profesional en ese tiempo, hoy la historia es distinta y son pareja.

“Yo me lo encontré en el verano, justo después de su desvinculación del CDF. Esas son las vueltas de la vida, que uno no busca (…) Durante dos años dimos noticias juntos, entonces yo lo veía todos los días. No lo conocía en el ámbito de pareja, pero sabía quién era”, contó a LUN la panelista de “Así Somos” de La Red.

Ella se fue en 2017 del canal, mientras que Solís partió a comienzos de años. Ninguno de los se veía hace un tiempo, pero se reencontraron durante el verano en Viña del Mar.

“Yo iba todos los fines de semana para allá. Y de causalidad, iba yo y una amiga caminando por una calle oscura, y de repente se nos cruza una persona y resultó ser el Andrés”, contó. De ahí en adelante, él la invitó a salir y luego se convirtieron en novios.