Hija del Rafael Araneda se desahogó en Instagram tras condena de delincuentes que los asaltaron

Chile es un país donde da mucha lata denunciar y seguir el proceso penal por lo largo e injusto que es muchas veces. Yo, como víctima de un portonazo, les digo que si queremos un Chile más seguro para nuestro futuro, hagamos lo que nos correponde como víctimas, que es denunciar y pasar por el proceso penal. Se que muchas veces no están los medios, o da susto hacerlo por las consecuencias que esto puede tener, o simplemente no somos escuchados como deberíamos porque no hay suficientes pruebas, porque no hay testigos u otras razones. Pero, mientras se pueda, hagámoslo! Vale la pena. Se que mi situación no fue de las peores y estoy segura que hay personas que han pasado por cosas peores de la que me ocurrió a mi, pero creo que, sea un delito pequeño o un delito gigante, este debe ser denunciado! Siento que la delicuencia no puede ser permitida de ninguna forma y, creo que personas que han pasado por situaciones iguales o peores saben que, da lo mismo tu pensamiento político, tu religión, tu clase social o tus valores, nadie debería pasar por situaciones en las que su seguridad se ve afectada. Se que por esto me van llegar muchas críticas pero les digo antes de criticar o decir algo que se hagan la pregunta: ¿Que hubiera sentido yo en sus zapatos?. Si alguien contesta felicidad o justicia, que sea bienvenido a criticar y a juzgar, pero como digo esto no es un tema de religión, color, nacionalidad o educación; es solo por construir un Chile mejor en el que TODOS nos sintamos más seguros en todo ámbito de la vida.