Karen Bejarano sufrió de bulimia durante su paso por “Mekano”

Karen Bejarano fue invitada al matinal de CHV, “Contigo en la mañana”, para comentar su nuevo impulso en la música. Bajo ese contexto, recordó uno de los momentos más difíciles en su carrera en la TV: confesó que sufrió un trastorno alimenticio cuando era parte de “Mekano”.

“Estaba todo el día haciendo notas y bailando. Llegué con un peso súper normal a mi estatura y edad, pero al lado tenía puras ‘barbies’ y era cómo compito con ellas. A mí me gustaba bailar y lo hacíamos harto, pero no era deportista”, comenzó diciendo.

Sobre cómo se enteró su familia y qué pasos tomó para salir de esta enfermedad, “Karen Paola”, señaló que “empecé a bajar de peso y mi mamá lo empezó a encontrar raro, yo le decía ‘te morí lo que bailo y hago cosas todo el día’. MI mamá comenzó a poner ojo los fines de semana que era cuando me veía. Encontraba que iba mucho al baño, entonces ahí me tocó la puerta y me vio llorando”.

“Ahí me quebré porque estaba mal y no quería pedir ayuda porque me daba vergüenza, porque me sentía culpable. Sentía que iba a perder la confianza de mi mamá”, agregó Bejarano con un silencio de todos los presentes.

Cabe señalar que esta confesión salió a la luz, ya que en el programa se estaba abordando el tema sobre la apariencia y las “presiones” que hay para ser delgada en la sociedad, tema que en la actualidad está dando que hablar.