Vuelco en "Caso Huaiquipán": Exesposa asegura dueños de panadería le deben dinero, y no al revés

Hace algunos días se hizo pública la denuncia de un matrimonio de Puente Alto que aseguró que el exfutbolista, Francisco Huaiquipan, junto a su exesposa Mitzi Bustos le debían una millonaria suma por concepto de arriendo de una panadería.

“Ellos decididamente nos dijeron que no nos pagarían más y que no se irían de la panadería hasta que llegara Carabineros. A mí, si me llega a pasar algo, o a mis hijos, o la panadería me la destruyen todos van a saber quienes son los autores intelectuales de esto, eso a mí me va a dejar tranquilo”, aseguró Roberto Rodríguez, dueño de la panadería, al diario La Cuarta.

No obstante, esta situación habría tenido un vuelco luego de que Mitzi Bustos fuera entrevistada por el matinal “Hola Chile” de La Red, donde la mujer aseguró que la situación sería completamente distinta.

“Yo tengo pruebas que no es así, yo tengo mis contratos, tengo todas mis cosas. El ‘palo blanco’ que llevaron con una señora que dijo que trabajaba en el lugar, cuando los vecinos dijeron que nunca la han visto en el local”, comenzó explicando, asegurando que las pruebas que mostraron eran un montaje.

“Tengo los pagos, tengo los cheques, tengo los comprobantes, tengo contratos, tengo todo. Si yo le debiese tanta plata como ella dice… ¿crees que no me habría demandado? Ahora, ¿por qué metieron a Huaiqui? Mentira, nunca ha hablado con él”, agregó luego.

Finalmente dio a entender que la pareja que los acusó, en realidad le debe dinero a ella: “¿Y ellos cuánto me adeudan a mí? Yo con todas las pruebas que tengo (…) lo voy a hacer por la parte legal. Yo tampoco tengo para abogado, pero ahora fui a la corporación y la corporación te presta un abogado. Todavía ellos a mí ni siquiera me han llamado, nunca se han comunicado conmigo”, finalizó.