La dolorosa confesión de Ximena Rivas: “Me hice un aborto”

Durante su participación en el programa “Podemos Hablar”, Ximena Rivas impactó al confesar que se había realizado un aborto.

“Fue lo que podía hacer en el minuto. Tenía 18 años… me hice un aborto”, agregó.

En esa misma línea, la actriz agregó que “era muy niña, fue horrible, porque obviamente fue en una circunstancia muy clandestina, muy poco higiénico… uno se arriesgaba tremendamente, y muy dolorosa”.

“Tuve el apoyo de mi madre totalmente. Ella me acompañó, no tenía las herramientas ni la plata. Era algo muy doloroso. Tenía miedo, pero no tenía la claridad de lo que iba a hacer. Fue muy violento, porque no sabes a lo que vas”, precisó.