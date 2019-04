"Es una persona falsa": Modelo paraguaya asegura que tuvo "relación virtual" con Alexis Sánchez

El futbolista Alexis Sánchez ha hecho noticias en el medio internacional, pero no por su rendimiento dentro de la cancha, sino en el “sentimental”.

La modelo paraguaya Mirtha Sosa aseguró a la prensa que habría tenido un “romance virtual” con el chileno. Y además que este habría jugado con sus sentimientos.

De acuerdo a lo que la modelo narró al diario Crónica de Asunción de Paraguay, se habrían contactado por Instagram, donde habrían mantenido una especie de “relación”, aunque ella aseguró que nunca se llegaron a conocer.

“Me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo, porque creí en él y en sus mentiras”, relató Sosa al medio paraguayo.

La modelo además aseguró que el seleccionado nacional le habría comprado pasajes para que se conocieran, pero esta los rechazó porque quería ser “algo más”.

No obstante, todo terminó cuando la paraguaya habría descubierto que no solo hablaba cariñosamente por las redes sociales con ella, sino que lo hacía con “un montón de mujeres”.

“Es una persona falsa. Me desilusioné y de estar tan feliz de conocer a una persona que pensé era transparente, al final me di cuenta que no era así”, aseguró la modelo, agregando que “me siento poca cosa, me decepcionó Alexis Sánchez”.

Aquí puedes ver algunas fotografías de la modelo que supuestamente había mantenido una “relación virtual” con Alexis Sánchez.