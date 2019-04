Javiera Suárez y su desgarrador mensaje sobre su lucha contra el cáncer

Javiera Suárez reapareció en televisión para entregar un testimonio sobre lo que ha sido su dura lucha contra el cáncer y dejó a todo el panel del Mucho Gusto con un nudo en la garganta.

El programa llegó hasta su casa, donde la animadora hizo un repaso de su vida de lo que ha sido la lucha con esta silenciosa enfermedad. En su hogar, la periodista mostró su álbum de fotos en la que tenía una imagen de su matrimonio con el médico Cristián Arriagada.

“Yo me pongo en los pies de Cristián y en el no saber si mi señora se va a morir o no hoy día”, dijo ante la mirada de todos en el enlace.

“Hemos pasado por altos y bajos. Esta cuestión de que tu señora será una persona enferma… Yo no me veo así y no me siendo así, pero obviamente yo creo que la gente habla de mi historia, piensa en Cristián y dice ‘pobre, su señora que está enferma’ y en verdad sí. Qué lata para él”, agregó.

“Pero cuando estoy mal… Pobre, porque es él el que se tiene que quedar solo con Pedrito (su hijo)”, complementó.

También, la comunicadora recordó el duro momento cuando le dijeron que tenía la enfermedad. “Cuando me dijeron que tenía cáncer, sentí miedo como nunca antes”.