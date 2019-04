Loreto Aravena tras episodio de Arturo Longton en "Podemos Hablar": "Se le pasaron las copas"

La semana pasada el programa de CHV “Podemos Hablar” tuvo de invitado a Arturo Longton, el cual fue protagonista de un difícil episodio donde se paró de la mesa y dejó el programa tras encontrarse en desacuerdo con la actriz Loreto Aravena, que también fue invitada al programa.

El programa de La Red “Intrusos“, logró obtener una entrevista con Aravena, donde repasaron la actitud de Arturo Longton.

“Yo creo que se le pasaron un poco las copas, era evidente esa situación. El fútbol es pasión de multitudes, por lo que hace que la gente sea muy pasional al hablar de fútbol, pero la verdad es que mucho rato había estado gritoniando, enojado por cosas que no valían la pena“, partió comentando la intérprete.

Sobre sus palabras, Aravena reflexionó y volvió a asegurar que Longton estaba alterado y gritaba en todo momento: “aguante lo que pude pero no puedo estar con alguien que me está gritando en la oreja todo el rato (…) no creo que haya sido una falta de respeto lo que le dije”, sentenció.