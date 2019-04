"No pescaría ni por deporte": Ex "Rojo" Christian Ocaranza lanza duro mensaje por el medioambiente

El bailarín Christian Ocaranza hizo espacio en su cuenta de Instagram para lanzar un potente mensaje en favor del medio ambiente, remarcando su rechazo a la pesca ilegal.

“NO A LA PESCA ILEGAL. 🚫❌Pareciera que si , pero no lo estoy (en la foto) . Yo acá pescando nuevas ideas , proyectos y energías. No pescaría ni por deporte . 🐠🐟🐬🐡 es qué hay personas que no piensan en lo mal que estamos con el tema de preservar. Ya sea por deporte o por entretención se debe tener conciencia”, comenzó diciendo el ex ganador del programa “Rojo”.

“Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la sobreexplotación y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), entre otros factores, se han convertido en una grave amenaza para los ecosistemas acuáticos, por lo que resulta necesario poder reforzar la gobernanza que garantice el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, protección del medio ambiente y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad”, explicó el bailarín.

El mensaje lo acompañó con una fotografía tomada en Carahue, en la Región de La Araucanía, y que simula que está pescando.