Programa "Carmen Gloria a tu servicio" logró doblar en rating a Canal 13 con polémico caso

Un buen inicio de semana tuvo el programa “Carmen Gloria a tu Servicio” de TVN, el cual logró doblar el rating que obtuvo Canal 13 con el estreno de su teleserie “Acacias 38”.

TVN, entre las 16:50 y las 18:09 obtuvo 8,6 puntos de rating mientras que Canal 13, en el mismo horario, solo llegó a los 3,9.

El programa logró tal éxito tras la presentación del caso de José, hombre que es padre de 6 hijos que habría tenido con 3 diferentes mujeres y 2 de estas lo habrían demandado para exigir el pago de una pensión alimenticia.

Este singular caso llamó la atención de los televidentes que comentaron y criticaron tanto la posición del sujeto como la de las jóvenes a través de Twitter, llegando a ser “Trending Topic”.

Oye , yo más lo que me cuestione porque salía con un tipo que tenía un hijo. No quería rollos con la ex ni atados por eso y este tiene 6 , las ex son amigas y tiene nueva polola. Qué onda cabras , así es difícil mantener la sororidad #carmengloriatvn

— Sool🌸 (@misolsito0) April 15, 2019