Tanza Varela dedicó tierno mensaje a su futuro marido

La ex chica reality, está radicada hace un par de años en México y en noviembre del año pasado se comprometió con su actual pareja el director de cine Matías Bize, hecho que publicó a través de su cuenta de Instagram.

Tanza Varela, reconocida por su fuerte carácter y sus polémicas en varios programas como “Año 0” y “Amazonas”, ahora ostenta de una tranquila vida en el país azteca junto con su pololo y su hijo.

“Un diamante con pies puso esto en mi dedo. Y en mi corazón ha puesto exceso de risas y amor”. Fue lo que Tanza publicó en su Instagram haciendo alusión a su compromiso con el director de “La vida de los peces”.

Con motivo de su cumpleaños, Varela le dedicó un amoroso mensaje a su prometido: “Hola 👋🏻… Nunca he sido muy fan de este tipo de post, pero me uno a la cursilería 🤷🏼‍♀️ No hay de otra cuando te das cuenta de que cumples años y tu regalo más preciado te dice ‘te amo’ todos los días”.

“Caí en el post más cursi de la historia y es que de verdad, repito, este flaco sí que sabe amar ❤️ Pidan a su amor perfecto y el universo se los presentará 😛 En la foto de la derecha aparecen los ojos más profundos que he visto en mi vida y son para mí💛Enamórense, ¡byeeeeeeeeee!”, concluyó en su segundo post la ex chica reality.