"Como dos gotas de agua": Increíble parecido entre Ingrid Cruz y su hija de 12 años asombra en redes

View this post on Instagram

@ingridcruztoro “A Dios gracias por tener la suerte de ser mamá de este ser tan maravilloso” ¿que les parece el gran parecido madre e hija? 👏. ¡Hermosas fotografías! #ingridcruz #tvhost #animadora #laserena #coquimbo #viñadelmar #reñaca #valparaiso #talca #valdivia #santiago #chile