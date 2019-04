“Me han tratado de chana": El sentido desahogó de Loreto Aravena tras polémica con Arturo Longton

La actriz Loreto Aravena y el exchico Reality Arturo Longton protagonizaron uno de los momentos más polémicos de lo poco que lleva el programa de CHV “Podemos Hablar“.

Recordemos que en el capítulo pasado, Longton no soportó los comentarios de la intérprete y se paró de la mesa en donde se encontraban, abandonando el estudio de grabación.

Tras este episodio, Aravena calificó a Longton de “violento”, donde además aseguró que “se le pasaron las copas“. Arturo, por su parte, criticó a los actores asegurando que “siempre miran en menos al resto del mundo“, mientras abandonaba el set enfurecido.

Este intenso momento dividió a los espectadores: mientras algunos apoyaron las palabras de la actriz, otros arremetieron contra ella con duras palabras.

Aravena se desahogó en el late “Síganme los Buenos” de Vive TV, donde confesó haber recibido mensajes odiosos donde hacen hincapié a su relación con Max Luksic, hijo del empresario Andrónico Luksic, controlador de Canal 13.

Aquí puedes revisar parte del relato de Loreto Aravena:

“Él se exacerbó con la discusión y me trató súper mal. Me dijo ‘ah, ¡por gente como tú el país está como está!’, ‘¡y por qué no puedo opinar!’. ‘A ver, espérate. Entiende lo que te estoy diciendo que para ti es más fácil opinar’, y él seguía como ‘¡no, no!’. Le dije ‘escucha, no te estoy diciendo que no puedes opinar’. Y ahí le dije, quizás ese fue mi error, le dije ‘yo sé que te cuesta un poco, pero piensa, como trata de entender lo que te estoy diciendo“.

“Quizás yo la embarré, y lo reconozco“, explicó luego Aravena quien señaló que tenía un trato “didáctico” con su hija e intentó hacer lo mismo con Longton, aunque reconoció que no fue la forma más acertada, pero negó ser irrespetuosa o burlesca.

También se refirió a los comentarios que recibió en las redes sociales, donde aseguró que la trataron “de todo”. “Yo tenía que ir borrando los comentarios que eran ofensivos, porque se subieron arriba del chorro. Todos tratándome de chana. No sé qué tiene con que yo sea morena y sea tan representativa de la mujer chilena. Parece que a todo el mundo el clasismo se le sale por los poros. Todo el mundo tratándome de chana y de fea. Me da lo mismo ser fea para alguna gente. Yo me siento linda igual. Es amor propio en el fondo”, detalló.

Finalmente se refirió a los comentarios que recibió donde criticaban su relación con el hijo de Andrónico Luksic: “Mucha gente tratándome como ‘levantada de raja’, que ‘te subiste a la nube’, por la pareja que tengo, y es como que ahora todo me lo compra la persona con que estoy. Llevo 11 años trabajando. He hecho mi carrera sola. Llevo 11 años en Canal 13. Tengo ya mi piso, ¿cachai? No necesito que alguien me venga a comprar zapatos. Está bien si alguien quiere que su pareja lo haga, no lo juzgo, pero no soy de esa clase de mujeres. Me han tratado pésimo al respecto”, sentenció.