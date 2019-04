"Me recé todo el rosario": Coté Quintanilla habría visto un "ovni" mientras conducía en Santiago

María José Quintanilla durante la jornada de ayer en “Mucho Gusto” narró una paranormal experiencia: habría avistado un OVNI mientras se dirigía al canal.

“Vi una luz muy fuerte“, comenzó explicando, “Debe ser de estos globos publicitarios que se cuelgan y se mueven”, detalló en el matinal.

La también cantante señaló que en ese momento se encontraba manejando en dirección al canal por la Ruta 78, y si bien tenía intenciones de grabar el momento, no lo hizo por encontrarse conduciendo.

“De repente esta luz se comenzó a poner más naranja y se estaba acercando un poco ¡Se los juro!”, puntualizó Quintanilla. “Eran muchas lucecitas chiquitas, y de hecho me empecé a persignar porque no sabía qué podía pasar (…) Sentía que iba a pasar por arriba de la autopista”.

Quintanilla explicó que, asustada por este avistamiento, desvió la mirada por un segundo y, al volver a mirar, los objetos ya no estaban. “Me recé todo el rosario porque estaba súper nerviosa. Yo no mentiría con algo así“, detalló.