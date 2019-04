Raquel Argandoña aseguró que su ex Hernán Calderón se puso "más amoroso" con ella desde que supo lo del pololeo

En una nueva edición del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado, hablaron de la ex parejas y de la forma cómo se relacionan con ellas.

En medio de la conversación, Raquel hizo una reflexión y echó al agua al padre de sus hijos, Hernán Calderón. “Cuando las mujeres estamos separadas nos llevamos bien o mal con los ex, pero basta que ellos sepan que uno está entusiasmada (en pareja o pololeando) empiezan a ponerse sumamente amorosos con uno”.

Al escuchar esto, Patricia Maldonado aseguró que su amiga es “mala” porque ella sabe que el abogado está con una persona. “No es lo mismo, porque Hernán no vive con ella. Me da lo mismo si convive con ella o no porque siempre está pendiente de mí, es rico cuando el ex está pendiente de uno”, aseveró Raquel.

Escucha el fragmento del programa: