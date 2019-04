Camila Recabarren pudo no ser Miss Chile por esta razón

La modelo Camila Recabarren viajó a La Serena la mañana de este jueves, pero en el camino pasó a visitar un colegio en Limarí.

Los niños enloquecieron y se sacaron múltiples fotos con la ex Miss Chile, lo que ella fue recogiendo en sus Stories de Instagram.

Pero hubo una declaración que sorprendió en la foto que subió a su perfil: “Siempre quise ser profesora 👩🏼‍🏫 pero imagínate los cabros cómo estarían 😂 la perdición jajajaja algún día terminaré pedagogía en educación física ❤️😍🥰”.

Si hubiera pasado aquello quizás Camila no habría participado tan activamente en el concurso Miss Chile 2012 que ganó. Pero hoy a sus 28 años está feliz y eso lo demuestra en cada publicación.

Sin embargo sus seguidores no se quedaron callados y la alentaron a que termine su carrera: “Dale Cami termina es una linda carrera, te lo dice una profe de ed. Fisica 👏😉❤️”; “Tienes la vocación y eso lo importante “; “Ya me imagino esas clases jajajaja jajajaja súper entretenidas y todos los niños vueltos locos 😆”; “Mujer nunca es tarde ! Estudia con gratuidad zii😂👏💗😍”; “Saca tu título no importa que no te dediques a eso pero es una base sólida”.