La sensible confesión de Juan Pedro Verdier: estuvo con tratamiento psicológico por más de 2 años

Este post va dedicado a todas las personas que sufren debido a alguna enfermedad de #SaludMental ✊ FUERZA! Con el tiempo todo mejora! 💪 Este tema es sumamente delicado ya que una pierna rota se percibe fácilmente pero una #Depresion una #Psicosis o un #TrastornoDeStressPostTraumatico es mucho más difícil de percibir, diagnosticar y sanar… Siempre están las frases como "Tú eliges estar triste" o "Todos tenemos dramas" quien elige esas frases lo hace por falta de información, no por maldad. La Salud Mental no es una elección es un desafío enorme en el que todos debemos contribuir. A mis amigos de la clínica @ucchristus doctores, enfermeros, cuidadores, psicólogos y psiquiatras GRACIAS!! Desde el fondo de mi corazón y a mis queridas almas en pena: Estoy con ustedes! No bajen los brazos, no se rindan!! Les mando un abrazo apretado y mis mejores deseos. Hoy, después de 2 años y medio, muchísima $$$ gastada, pastillas y un apoyo incondicional por parte de mi familia, amigos, doctores, pacientes y seguidores me dieron el alta en una de las 2 situaciones de salud mental que me aquejan… Estoy muy feliz y lo quería compartir con ustedes. #UnAbrazo ✊ Junto a mi gran amigo @cracmc hicimos un video para ustedes, se llama "La Marcha De Los Enfermos" y esta en @youtube ▶️ #awooop