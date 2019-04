VIDEO | Lanzan nuevo tráiler del spin-off de "Rápido y Furioso": "Hobbs and Shaw"

Humor, explosiones y hasta un haka se hacen presente en este nuevo adelanto.

El spin-off de Rápido y Furioso, será protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham , dos personajes emblemáticos de la saga. La película no tendrá conexión con la próxima entrega de “Fast and Furious 9”, ya que Johnson confirmó que no participará en la novena entrega.

El film “Hobss & Shaw” llegará a los cines el próximo 2 de agosto.

Revisa el tráiler a continuación: