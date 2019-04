Javiera Acevedo contó la silenciosa estafa que sufrió y cómo los descubrió

Esta semana en el matinal de Chilevisión ‘Viva la Pipol’ estuvo invitada Javiera Acevedo donde contó la estafa que sufrió mediante el robo de cheques.

“A mí una vez me estafaron, me robaron una chequera. Había un cheque cobrado por 20 palos en camarones, camarones para comer”, contó Javiera.

“Me llamó la PDI de Valparaíso, porque esta gente fue a comer al Bote Salvavidas y gastó como ocho millones de pesos, pero se llevaron los conchos de los copetes. Lo encontraron muy raro y me contactaron y fui”, agregó.

Pero la historia no termina ahí. La invitada continuó contando cómo los delicuentes operan para quedarse con dinero en sus manos: “Después de esto me llega una notificación en donde decía que estaba invitada al juzgado por no pagar los cheques y bla bla bla. Me decía que si pagaba la mitad de la deuda, me libraba de todo. Y era la misma persona que me había robado los cheques. Tenía una empresa dedicada a eso. ‘Cien millones de pesos, nos das el 50%"”.

Javiera contó además cómo este tipo de ladrones se preparara para realizar sus estafas: “Estudian. Pagan estudios, van a la universidad, hacen clases de comunicación. Ojo: estas personas se fueron robando cheques de a poco, porque entraron a mi casa, se robaban cheques de la chequera y te volvían a dejar la chequera ahí. Entonces, tú ves la chequera y le faltan cheques adentro y tú no te das cuenta”:

Lo más intimidante es que los ladrones entraron tres veces a su departamento para robarle poco a poco los cheques sin que ella lo notara por lo que tuvo que cambiarse de casa después de descubrirlo.