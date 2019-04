"Siempre he tenido cuero de chancho": Paloma Mami se defiende de crueles críticas

La cantante Paloma Mami confesó que siempre supo que no estaba hecha para ir a la universidad, explicó su cambio de estilo al llegar a Chile, las críticas que recibió y cómo las enfrentó.

En una extensa entrevista con Revista Sábado, fue consultada sobre si había pensado estudiar una carrera tradicional en la universidad: “Nunca, nunca, nunca. Siempre supe que no estaba hecha para ir al colegio, estar con amigas, estudiar en la universidad. Siempre supe que era muy diferente, que nunca iba a vivir feliz si no era diferente”.

Asimismo, la intérprete de Not steady se refirió al tipo de fotos que sube en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.3 millones de seguidores.

Según contó, en Chile pasó de ser una tomboy a haber sido tratada de slut-shaming, concepto usado para tildar de “prostitutas” a las mujeres y hacerlas sentir mal por su forma de vestir.

“Me acuerdo de una niña que me dijo ‘Regresa a tu población’. Y Yo: ‘Vengo de New York, ¿qué población es esa?"”, ejemplificó.

Estas situaciones las vive diaramente a través de sus redes sociales, pero afirma que “no pesco porque es por Internet. Siempre he tenido cuero de chancho. Mucha gente me dice, ‘para qué tienes que mostrar tu cuerpo’… Aunque sé que no sería tan exitosa solamente por mi imagen, porque he visto mucha gente bonita, muy linda, y no llega tan lejos. La imagen, también, no va a durar para siempre“, afirmó.