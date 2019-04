"Me costaba mucho dar un concierto sin llorar": Mon Laferte sobre su depresión

No son pocos los artistas que han sufrido de depresión, de hecho Camila Gallardo Confesó que se encuentra en un cuadro depresivo y lo mismo pasa con la exitosa cantante chilena Mon Laferte, quien tras su presentación en el festival Coachella, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Mi gente querida, ayer fue el último show en @coachella y me sentí muy feliz sobre el escenario, tenía varios meses de estar muy deprimida y me costaba mucho dar un concierto sin llorar, hoy me siento más tranquila y poco a poco recuperando la alegría de vivir”, comenzó el mensaje.

Asimismo, agregó que la motivación para compartir esta declaración radica en lo difícil que le resulta avanzar ocultando los “estragos” de su personalidad. “La depresión es ciega, a veces puedes tenerlo todo y aún así estar deprimida”, explicó.

“Mi vida los últimos años ha sido una montaña rusa y supongo que ahora me pasa la cuenta. Ahora solo quiero volver a enamorarme de las canciones”, dijo.

La cantante también aprovechó de enviar un mensaje a quienes estén atravesando este problema: “Si hay alguien ahí que tenga depre, ánimo, un día a la vez. A modo simbólico me corté el pelo y estoy dejando que asomen con libertad mis blancos cabellos. A dos semanas de cumplir 36 años, estoy viva aún, medio golpeada, pero viva”.