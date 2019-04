Ex Miss Chile Camila Recabarren habría asumido relación con una mujer

La ex miss Chile Camila Recabarren impactó en la redes sociales la noche de este lunes al subir a Instagram una fotografía donde aparece con una mujer y declara su atracción por el mismo sexo.

Su publicación ha sido ampliamente comentada en Twitter donde llegó a ser Trending Topic. “Cómo me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres 🤤😍 … A la cuenta de tres …. 1,2,3… tortillera 🎂 … Si, pero inmensamente Feliz 😍😁❤️🤪”, escribió la modelo.

Las reacciones en general han sido positivas, destacando la valentía de Camila; sin embargo, otros piensan que se trata de una humorada. Pero al leer los comentarios, podemos ver que varios cercanos la aplauden por su proeza.

“Sabes que tienes todo el apoyo de todos tus amigos…. ❤️ te amo.. nos vemos luego 🔥🤟🏻”; “Siempre lo supe y que genial que lo hayas dicho y no ocultado, por que cuando uno ama con el corazón quiere gritarloooo a los 4 vientos !! 👏🏻👏🏻”; “Admiro tu valentía, te adoro 💕”; “Linda, bacana, valiente! ❤️Y si alguien te dice algo le pego!”; “Me alegra que sean feliz,pero nunca se cuando hablas en serio 🤦‍♀️”; “YO SABÍA”; “Amar de verdad no tiene condición ni genero la vida es muy corta ser feliz es lo importante…💖”; “Te amo, te admiro, te apoyo y te apaño. Seca, lo eres todo Cami. Sé feliz siempre por sobre todo 💕”, fueron algunos de los comentarios.

Entre los incrédulos están: “Cami nada contra de ustedes pero es fuerteee”; “NO MAN QUEDÉ EN SHOCK, ESTA WEÁ ES REAL??”; “yo creo que es broma pero no habría problema si fuera verdad, but quien es ella ?”.

No se ha revelado la identidad de la supuesta nueva conquista de la ex de Joaquín Méndez. Lo cierto es que en redes sociales es un tema que dará que hablar.

Las repercusiones en Twitter son las siguientes:

La Camila recabarren asumió una relación con una mujer, me encanta el amor libre 🌈 — Jeyci 🐰 (@jeici_) 23 de abril de 2019

Que hermoso la bisexualidad o lesbianismo de Camila Recabarren 😍😍😍😍😍 las mujeres son increíbles 🔥🔥🔥 — Nickol Acuña (@nickolacuna) 23 de abril de 2019

quedé 🌚 con lo de la Camila Recabarren, pero qué lindo poder expresar el amor libremente🥰 pic.twitter.com/HmQGBGagi1 — Karla🌙 (@matelunakarla_) 23 de abril de 2019

me meto a instagram y lo primero que veo es a Camila Recabarren expresando todo su amor lesbico 😭❤️🧡💛💚💜💙 — Kathy🗯 (@vodkatherineee) 23 de abril de 2019

Esta semana dos mujeres se atrevieron a defender el amor que sienten por otra mujer.

Qué bonito.

Bien Joy Huerta (Jesse & Joy), Bien Camila Recabarren. pic.twitter.com/q03kBRaKRw — 𝚂𝚎𝚗̃𝚘𝚛𝚊 𝙼𝚒𝚕𝚕𝚎𝚗𝚗𝚒𝚊𝚕 (@Soliiloquiio) 23 de abril de 2019

Camila recabarren salió del closet ya , así que dejen de pedirle vuelva con Joaquín , GRACIAS pic.twitter.com/Osito0v5c1 — Bella🦄 (@BellaKitty_NY) 23 de abril de 2019

OYE VIERON LA PUBLICACIÓN DE LA CAMILA RECABARREN????? CTMMMMMMMMM — 🥀 (@puchapauIa) 23 de abril de 2019

obvio q lo de la camila recabarren tuvo q salir a la luz porque la giare ya tenía mucha información y podía dejar la cagá:-/ — cata (@cataasalinas) 23 de abril de 2019