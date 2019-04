¡Qué Paloma Mami! Denise Rosenthal dejó la grande con natural bikinazo en Instagram

La cantante Denise Rosenthal ha sido objeto de críticas en las últimas semanas por subir fotos al natural, sin retoques, y mostrando su cuerpo sin pudor.

Sin embargo, la intérprete de “Encadená” ha respondido con la misma naturalidad, dejando a todos con la boca abierta.

Así se puede ver en su última publicación: una foto en bikini en una playa chilena (no evidenció de cuál se trata), sentada sobre una roca, con sus curvas al descubierto y solo protegiéndose del sol.

Los comentarios han sido numerosos y se ha llenado de elogios: “La más linda y talentosa de Chile 😍 Siempre con su belleza natural,sin photoshop“; “Hermosa”; “Linda, transmites tanta sencillez, pureza y alegría, me encanta que seas tan tú, que nada , ni nadie cambie tu esencia”; Que alguien llame a la ambulancia, me desmayo”; “Qué paloma mami… Sos una bellezaaaaaa😍✨”.

La publicación -que lleva más de 290 mil “me gusta”- comenzó así: “Nos escapamos ☀️ Mi weli me regalo este jockey sombrero que era de ella, y fue la mejor adquisición 😍🙊 La carita siempre me la protejo, porque con el sol se me incrementan mis bigotes-manchas jiji 🤪 Espero hayan tenido un lindo fin de semana 😘”.