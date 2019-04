Jhendelyn Núñez cultiva su cuerpo con el nuevo deporte de moda

Jhendelyn Núñez tiene un físico privilegiado, el que cultiva día a día con una buena alimentación y la práctica diaria de deporte. Y es su gusto por la actividad física la que la llevó a conocer esta novedosa mesa, la que dice, logra unir a familias y amigos e incentiva el tener una vida sana, además de ser un elemento de diversión.

“Comencé hace 5 años a hacer deportes y creo que no voy a parar jamás por la cantidad de beneficios psicológicos y físicos que me otorga. Me encanta y por eso le doy la bienvenida a cualquier deporte, que pueda aprender, como esta vez lo hice con GoBall”, comentó.

La ex reina del Festival de Viña del Mar habla con entusiasmo de este nuevo descubrimiento, una mesa de Tenis-Fútbol en la que se ha juntado a jugar con amigos y la que considera divertida, inclusiva, y de la cual destaca la capacidad de poder unir a distintos grupos, como familias, compañeros de trabajo y amigos.

“Siempre estoy incentivando a la gente a que haga deporte de diversas maneras y una de ellas es la mesa, en la que se pueden realizar diversos deportes como el fútbol tenis, fútbol, vóley. Creo que la gente puede acomodar su deporte favorito a esta mesa y jugar en ella y eso es lo que me gusta”, valoró.