Las razones de Nestor Cantillana para no participar en la nueva teleserie "Río Oscuro"

Queda muy poco para que “Pacto de Sangre” termine y Canal 13 ya se prepara para su próximo estreno, Río Oscuro.

Sin duda, uno de los personajes principales de la producción nocturna, es Marco, interpretado por Nestor Cantillana. Por lo mismo, Canal 13 aprovechando su buen momento, le ofreció ser parte de Río Oscuro.

¿Qué dijo el actor?

“Soy súper agradecido de la experiencia de Pacto de Sangre, pero también es una teleserie más. Agradezco lo bien que lo pasé, lo mucho que la disfruté, pero no creo que sea un papel icónico. El tiempo dirá si uno va a ser recordado por este personaje más que por otro, pero mi pega es seguir haciendo cosas distintas. Terminé la teleserie, me corté el pelo, me saqué la barba y ya está. Vamos para adelante (…) Sentía que después de todo esto que ha sido tan mediático, en vez de lanzarme al tiro a otro personaje de teleserie, otro proyecto de seis meses grabando, de lunes a sábado, preferí parar”, comentó Cantillana, en conversación con el diario La Tercera.