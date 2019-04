Leandro Martínez recibe violento y penoso mensaje sobre sus hijas en "defensa" de Paloma Mami

En la revista “Sábado” de El Mercurio, la cantante Paloma Mami se refirió a la poca relación que tuvo con su coach, Leandro Martínez, durante su paso por el programa “Rojo”.

“No sentí que fuera mi coach, sentía que él competía contra mí… yo nunca había sentido tanto odio en una pieza (cuando la salvaron de la eliminación), como que tanta gente me quería matar”, relató la artista en la entrevista.

Por la anterior revelación, un hombre se tomó la libertad de enviar un mensaje a Martínez con un penoso contenido, en una suerte de “defensa” con Paloma.

“Leandro, weón mala onda, te tiraste contra Paloma Mami, acuérdate que era bombín (sic), y te tuvieron que hacer a tus hijos en la clínica de la mujer en Reñaca, con espermios de otro hombre, aprende a ser hmuilde, no son yus hijos, son solo de tu señora!”, le escribió el sujeto, aludiendo al proceso in vitro que realizó junto a su pareja.

Ante tal violencia, el cantante no se quedó callado y respondió con un extenso mensaje en su Instagram:

“Hay muchas cosas que puedo llegar a entender, puedo entender que tenemos diferencias de pensamientos, uno puede tener justificaciones que para algunos pueden ser no válidas y lo sigo entendiendo, pero cuando el nivel de las redes sociales, que como ya había manifestado alguna vez, deja de ser tan ‘SOCIALES’ como para transformarse en un sitio donde algunos vomitan sus frustraciones, sus penas, desahogos, llegando a un nivel que no logro comprender”.

“Lo escribo y lo digo porque estoy íntegro, soy un adulto que en cierta forma entiende las reglas del juego y decidí jugarlas, pero ver un comentario como éste, de una persona, adulta, que tiene familia, amerita publicarlo en mi rincón donde tengo un grupo de gente hermosa que me sigue, y lo hago porque esta vez quiero ver si me ayudan a entender”.

“Se refiere a lo más sagrado que tengo, mi familia, a un proceso que vivimos con mi esposa que hoy recordamos como hermoso, proceso que hicimos público e inspiramos a muchos a seguir luchando por el sueño de ser padres, donde hemos recibido un sin fin de mensajes que muchos han logrado serlo y que fuimos un impulso. No me arrepiento ni me arrepentiré nunca de haberlo hablado públicamente porque demostramos que se puede cuando muchos bajan los brazos, alude también a @clinicadelamujervinadelmar donde ahí mismo han llegado un sin fin de pacientes que en su mayoría han conseguido su anhelo, de quienes estamos tremendamente agradecidos”.

“¿Será que está todo permitido en redes sociales? ¿Será que debemos aguantar por estar en esta red? ¿Será que debemos transparentar estas situaciones? Esto lo escribo para mi familia virtual de Instagram, esos que me llenan de cariño, que me abrazan con sus mensajes, que me alientan en los momentos que creo sentirme débil, para ellos con cariño. No escribo desde la rabia, ni de la pena, ni de la vergüenza, ni de la frustración, sino desde la interrogante…Cuando escriben cosas como estas ¿logran arreglar algo? ¿esto les suma? ¡La raya debe ser para la suma mi gente! Atentamente Leandro Martínez”.