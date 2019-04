"No me digan comunista": Pablo Schwarz reafirma su opinión sobre lo "horrible" que está Iquique

La opinión de Pablo Schwarz sobre Iquique sigue dando de qué hablar. El actor dijo hace algún tiempo que la ciudad era “impresionantemente horrible” e ironizó comparándola con las bellezas de Praga y Viena.

Obviamente a los iquiqueños y muchas otras personas no les pareció la postura de Schwarz, causando una polémica sobre los dichos.

Sin embargo, el actor no se retracta. En conversación con “Intrusos” de La Red, dijo “que no sean llorones, no es pa’ tanto. Está horrible, está lleno de basura, está lleno de orina, lleno de graffitis, igual que esta ciudad (Santiago)”.

Pero lo que realmente le causa molestia sobre toda esta situación, es que lo traten de comunista en el debate. “No me digan comunista, no soy comunista, soy Pablo, soy simplemente Pablo”, sentenció.